SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: oltre 80 milioni di contagi, 19 milioni solo negli USA

Abbondantemente superati ormai 80 milioni di contagi (80.331.940) di SARS-CoV-2 nel Mondo: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. I decessi totali sono stati finora oltre 1,75 milioni (1.757.371), mentre le guarigioni sono oltre 45 milioni (45.388.233).

Il Paese più colpito dal nuovo coronavirus in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con quasi 19 milioni di casi e oltre 331mila vittime. Seguono l’India (10,1 milioni, 147mila) e il Brasile (7,4 milioni, 190 mila).

Negli Stati Uniti i casi confermati sfiorano ormai i 19 milioni e i morti per Covid hanno superato la soglia dei 331mila: in pratica l’epidemia ha ucciso una persona ogni mille abitanti. Lo Stato di New York rimane il più colpito nel Paese dalla pandemia con 37.286 morti, seguito da Texas (26.911), California (24.078), Florida (21.135) e New Jersey (18.613). Altri Stati con un elevato numero di vittime sono Illinois (17.224), Pennsylvania (14.858), Michigan (12.690), Massachusetts (12.010) e Georgia (10.685).

La Cina ha rilevato nelle ultime 24 ore 22 nuovi casi, 10 dall’estero e 12 contagi da trasmissione a livello locale: si tratta del maggior numero di contagi locali registrati nel Paese negli ultimi due mesi (il 28 ottobre erano stati registrati 23 casi di questo tipo, in un piccolo focolaio nella regione occidentale dello Xinjiang).