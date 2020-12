SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: contagiato il vice presidente brasiliano, al via le vaccinazioni in Cile

Sono al momento 80.763.323 i contagi totali di SARS-CoV-2 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.764.584, mentre le guarigioni sono 45.676.941.

Per quanto riguarda i singoli Paesi, il Brasile ha confermato 344 morti di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che fanno salire il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 191.139. I contagi sono stati 18.479, per un totale di 7.484.285.

Il vice presidente brasiliano Hamilton Mourao è risultato positivo a SARS-CoV-2: il 67enne rimarrà in isolamento nel Palazzo di Jaburu, la residenza ufficiale del vice presidente. Non sono state fornite informazioni sullo stato di salute di Mourao, che va ad allungare la lista dei ministri del governo Bolsonaro a essere stati contagiati.

Il Brasile è il 2° Paese al mondo per numero di vittime, oltre 191mila, dopo gli USA.

Ieri, nel giorno in cui il Cile ha superato la soglia dei 600mila contagiati, sono state vaccinate 8.649 persone, tutti operatori sanitari, grazie all’arrivo alla vigilia di Natale delle prime 10.000 dosi del vaccino del laboratorio Pfizer: lo riferiscono i media locali. Secondo l’ultimo rapporto del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.711 nuovi casi, che hanno portato il totale da marzo a quota 600.105. Inoltre, con 39 casi ieri, il numero dei morti è salito a 16.443.