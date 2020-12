SARS-CoV-2, ultime news dal Mondo: nuovo doppio record negli USA

Ha superato quota 74 milioni (74.186.004) il numero di contagi da SARS-CoV-2 registrati ufficialmente in tutto il Mondo dall’inizio della pandemia, secondo i dati della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.648.512, mentre le guarigioni sono quasi 42 milioni (41.943.717).

Il Paese più colpito dal nuovo Coronavirus in termini assoluti restano gli Stati Uniti, che ieri hanno registrato un nuovo doppio record: oltre 250.000 contagi e 3.700 decessi in un giorno, per un totale che sale a quasi 17 milioni casi e 1,65 milioni morti.

Il Brasile ha superato i 7 milioni di contagi dall’inizio della pandemia, secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie. Dal primo caso, registrato lo scorso 26 febbraio, il Paese sudamericano ha rilevato 7.040.608 contagi. Nelle ultime 24 ore i casi sono stati 68.437. Alto anche il numero delle vittime giornaliere: 968, la cifra maggiore dallo scorso 15 settembre. In totale i morti sono 183.822.