SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: nuovo pesante bilancio negli USA, in Brasile vittime in aumento

Sfiorano quota 75 milioni (74.921.288) i contagi totali di SARS-CoV-2 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.661.789, mentre le guarigioni sono 42.318.910.

Gli Stati Uniti hanno nuovamente registrato un pesante bilancio: oltre 3.200 morti e quasi 250.000 nuovi contagi in un giorno, secondo i dati della JHU. Negli ultimi 15 giorni il limite di 200.000 casi giornalieri è stato superato 12 volte. Ieri sono stati registrati 3.249 decessi e 247.544 nuovi casi. E’ la 4ª volta in 10 giorni che gli USA hanno varcato la soglia delle 3.000 vittime giornaliere. Il bilancio totale è di oltre 310.000 decessi.

Il Brasile torna a registrare oltre mille morti in 24 ore Covid-19, limite che non veniva superato dal 15 settembre. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 1.092, secondo il Ministero della Salute: il bilancio totale sale a 184.827. I nuovi contagi sono stati 69.826, per un totale di 7.110.434.