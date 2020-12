SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: oltre 326mila morti negli USA dall’inizio della pandemia, 120mila in Messico

Sono ormai oltre 78,6 milioni (78.679.912) i contagi totali di SARS-CoV-2 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.730.126, mentre le guarigioni sono 44.293.282.

Il virus continua ad impattare pesantemente sulle Americhe e in Europa dove l’Italia ha purtroppo superato ieri la soglia delle 70mila vittime (70.395), confermandosi tanto al primo posto in termini assoluti come numeri di decessi nel vecchio continente, quando in testa alla classifica mondiale (relativamente ai Paesi con oltre 35 milioni di abitanti) come tasso di mortalità in rapporto alla popolazione.

In riferimento ai singoli Paesi, la JHU riporta che gli Stati Uniti hanno superato i 326mila morti a causa del Covid-19. I contagi dall’inizio della pandemia sono oltre 18,4 milioni.

In Messico ha superato quota 120mila il numero dei decessi legati al Covid-19 dall’inizio della pandemia, secondo la JHU. I contagi totali nel Paese sono stati oltre 1,35 milioni. Con i suoi circa 129 milioni di abitanti, il Messico è 4° al mondo per numero di morti e 13° per casi ufficialmente registrati.

La Germania ha registrato 32.195 nuovi casi di SARS-CoV-2, che portano il totale a 1.587.115, dopo il picco di venerdì scorso quando per la prima volta sono stati segnalati oltre 30mila contagi in 24 ore. I dati dell’Istituto Robert Koch riportano anche altri 802 decessi. Ieri il triste record di 962 morti. Il bilancio delle vittime è salito a 28.770 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le persone guarite sono circa 1.184.400.