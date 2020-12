SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: oltre 72 milioni di contagi dall’inizio della pandemia

Sono oltre 72 milioni (72.252.541) i contagi di SARS-CoV-2 accertati nel Mondo dall’inizio della pandemia, con 1.612.367 decessi a livello globale e 47.249.760 guarigioni: lo rileva la Johns Hopkins University nel suo costante monitoraggio.

Il Paese più colpito a livello globale e in termini assoluti rimangono gli Stati Uniti, con 16.253.219 casi e 299.168 decessi.

In Europa, il Paese più colpito per numero di morti è l’Italia, con 64.520 vittime e 1.843.712 casi accertati.

Gli Stati Uniti hanno registrato 190.920 nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Le vittime da ieri sono 1.389.

Sempre secondo la JHU, la Germania ha registrato 16.362 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Le vittime da ieri sono invece 188. Il bilancio complessivo della pandemia nel Paese sale a 1.337.078 contagi e 21.975 vittime.

In Giappone si terrà una riunione della task force sul Covid-19 per discutere ulteriori contromisure per contenere i nuovi contagi: lo ha annunciato il governo. La decisione arriva dopo che il Paese ha segnalato 2.387 nuovi casi e 23 decessi correlati al virus nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dal Ministero della Sanità. Gli ultimi dati portano il totale nazionale a 180.365 casi e 2.598 morti. Tokyo ieri ha segnalato 480 nuovi casi. Osaka, la terza prefettura più popolosa del Paese, ne ha registrati 308.