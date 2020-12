SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: pressing dalla Germania per accelerare l’approvazione del vaccino

Sfiorano ormai quota 73 milioni (72.847.422) i contagi totali di SARS-CoV-2 confermati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.621.150, mentre le guarigioni sono salite a quota 41.257.161.

In riferimento ai singoli Paesi, sono 526 le vittime registrate nelle ultime 24 ore in Brasile, che portano il bilancio dall’inizio della pandemia a 181.945 morti. I contagi sono stati 27.419, per un totale di 6.929.409.

Spinta dall’innalzarsi della curva dei contagi, la Germania sta esercitando pressioni affinché il vaccino Pfizer-BioNTech possa essere approvato dalle autorità europee entro il 23 dicembre, e non il 29 come inizialmente previsto. Secondo Bild, sia l’ufficio della cancelliera Angela Merkel, sia il Ministero della Salute tedesco si stanno appellando all’Ema, l’agenzia europea del farmaco, avvertendo che i ritardi nel via libera al siero danno l’immagine di una “Europa che non riesce ad agire“.