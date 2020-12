SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: in USA record di ricoveri, via libera al vaccino Moderna

Sono oltre 75,6 milioni (75.672.759) i contagi totali di SARS-CoV-2 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.674.838, mentre le guarigioni sono 42.667.883.

La Commissione sanitaria nazionale cinese ha reso noto che ieri il Paese ha diagnosticato 17 nuovi casi positivi di SARS-CoV-2, 3 dei quali dovuti a infezione locale e 14 dall’estero. I 14 casi importati si trovavano nelle città di Shanghai e Tianjin e nelle province di Shandong, Zhejiang, Canton e Fujian. Tra le infezioni locali, due sono state registrate nella capitale, Pechino, e l’altra nella provincia di Liaoning.

Gli Stati Uniti hanno riportato 114.751 ricoveri per Covid-19 venerdì, stabilendo un nuovo record dall’inizio della pandemia, secondo il Covid Tracking Project (CTP). Questo è il 17° giorno consecutivo in cui gli USA registrano oltre 100.000 ricoveri.

La Food and Drug Administration ha autorizzato la distribuzione del vaccino prodotto da Moderna. Gli Stati Uniti potranno contare su una seconda dose, dopo il via libera, una settimana fa, al vaccino della Pfizer.

Nel weekend comincerà la distribuzione di 6 milioni di dosi del secondo vaccino.

In Messico il governo ha registrato ieri 12.248 nuovi casi di SARS-CoV-2 e 762 morti portando il totale, dall’inizio della pandemia a 1.301.546 infezioni e 117.249 morti. Ieri, per il 4° giorno consecutivo il Messico ha totalizzato oltre 10.000 infezioni e secondo il rapporto giornaliero del Ministero della Salute, il numero di casi stimati è di 1.481.994, compresi quelli in attesa di test di conferma.

Ha superato quota 10 milioni il numero di contagi registrati ufficialmente in India dall’inizio della pandemia, secondo i dati della JHU. I decessi totali nel Paese sono oltre 145mila.