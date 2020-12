SARS-CoV-2, le ultime news dal Mondo: il virus ha raggiunto anche l’Antartide, a Taiwan primo nuovo caso di trasmissione locale da aprile

Sono oltre 77 milioni (77.364.641) i contagi totali di SARS-CoV-2 registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University nel suo monitoraggio. Le vittime a livello globale sono 1.702.596, mentre le guarigioni sono 43.637.283.

SARS-CoV-2 ha “messo piede” ormai anche in Antartide, l’unico continente che finora era rimasto “immune”: in una base militare cilena sono risultati positivi al tampone in 36, secondo quanto riporta l’emittente australiana ABC. La stazione è situata vicino alla punta più settentrionale della penisola antartica nella regione occidentale, lontano dalla base australiana nell’Antartide orientale.

A Taiwan è stato registrato un nuovo caso, trasmesso localmente: si tratta del primo dal 12 aprile. Secondo il Ministro della Salute, Chen Shih-chung, il contagiato è contatto di una persona risultata positiva.

La JHU ha reso noto il nuovo bilancio della pandemia negli Stati Uniti: superata quota 18 milioni di contagi accertati e oltre 319mila morti.

In Cina la Commissione sanitaria nazionale cinese ha annunciato l’individuazione di 15 nuovi casi di coronavirus SARS-CoV-2, tra cui due nella provincia nord-orientale di Liaoning. I restanti 13 positivi sono viaggiatori provenienti dall’estero (definiti casi “importati”) a Shanghai e nelle province di Canton , Mongolia Interna e Sichuan. La Commissione non ha annunciato nuovi decessi per Covid-19, quindi la cifra è ferma a 4.634 (invariata da metà maggio).