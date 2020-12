Appena una settimana fa è iniziata la campagna di somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech contro SARS-CoV-2 negli USA. Oggi nel Paese a stelle e strisce è stata somministrata la prima dose del vaccino Moderna. L’iniezione è stata fatta a un’infermiera di terapia intensiva in un ospedale in Connecticut, secondo quanto riferito dall’istituto di Hartford che ha trasmesso in diretta l’evento. “Sono entusiasta, mi sento una privilegiata”, ha commento Mandy Delgado tra gli applausi.