SARS-CoV-2, gli esperti dell’Unione Europea rassicurano: i vaccini restano efficaci contro la nuova variante

A pochi minuti dall’annuncio del primo caso della nuova variante di SARS-CoV-2 anche in Italia, dagli esperti dell’Unione europea arriva una notizia rassicurante: gli attuali vaccini contro il Coronavirus restano efficaci contro la nuova variante individuata in particolare nel Regno Unito. Lo ha annunciato questa sera il governo tedesco. “Da tutto quello che sappiamo al momento e in seguito alle discussioni che hanno avuto luogo tra esperti delle autorità europee“, il nuovo ceppo “non ha alcun impatto sui vaccini che rimangono altrettanto efficaci“, ha affermato il ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn, il cui Paese attualmente detiene la presidenza di turno dell’Ue, all’emittente pubblica ZDF.