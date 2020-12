SARS-CoV-2, vaccino inefficace con variante inglese? La risposta di Pfizer

La nuova variante inglese del SARS-CoV-2 sta destando un po’ di preoccupazione, ma sono tanti gli esperti che predicano calma e non riescono a spiegarsi il motivo di tanto allarmismo. La nuova variante sembra più contagiosa ma meno letale e dai dati non emergono problematiche particolarmente allarmanti. Negli ultimi giorni si è parlato anche di una possibile inefficacia del vaccino anti-Covid con questa nuova variante, ma Pfizer ha voluto fare chiarezza, rassicurando tutta la popolazione mondiale.

La posizione di Pfizer

“I test” sulla variante inglese “sono iniziati scorsa settimana, non abbiamo dettagli in merito, si sta valutando il mantenimento dell’efficacia anche per questa variante ma va precisato che corrisponde a un paio di mutazioni della proteina Spike. sembrerebbe improbabile che si vada a inficiare l’efficacia del vaccino“, ha spiegato Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia, nel corso di una conferenza stampa sul vaccino anti Covid.