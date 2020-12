SARS-CoV-2 e vaccino: in Messico, Cile e Costa Rica al via le vaccinazioni di massa

Al via le vaccinazioni di massa contro SARS-CoV-2 in Messico, Cile e Costa Rica: il siero distribuito in tutti e 3 i Paesi è per ora quello Pfizer-BioNTech, di cui il Messico – nazione con più alto numero di decessi dopo Stati Uniti, Brasile e India – ha ricevuto una fornitura iniziale di 3mila dosi.

Anche l’Argentina ha in programma di avviare la vaccinazione nei prossimi giorni ma ha scelto il vaccino russo Sputnik V, di cui ha ricevuto 300mila dosi.

Il Brasile non inizierà le procedure prima di febbraio: il presidente Jair Bolsonaro ha confermato più volte la sua intenzione di non volersi vaccinare.