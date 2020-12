SARS-CoV-2, vaccino Pfizer in arrivo Canada: domani iniziano le vaccinazioni

Al pari degli Stati Uniti, anche il Canada inizierà domani la somministrazione del vaccino contro SARS-CoV-2. Le prime dosi del siero sviluppato da Pfizer e BioNTech arriveranno stanotte in quello che è uno dei primi Paesi ad aver concesso l’autorizzazione. Il primo lotto e’ di 30 mila dosi, hanno fatto sapere le autorita’. Secondo quanto riporta la stampa canadese, altre dosi sono in arrivo nella giornata di domani.

In Canada, la pandemia ha colpito finora 461.569 persone (su un totale di circa 38 milioni di abitanti) e i decessi sono finora stati 13.414. Per evitare il rischio di rovinare il vaccino, particolarmente sensibile alla temperatura, Pfizer ha organizzato la distribuzione diretta dallo stabilimento ai luoghi dove verra’ somministrato: in Canada sono 14 ospedali dotati di congelatori adeguati. A Toronto, le prime 3 mila dosi saranno inoculate ai lavoratori sanitari dedicati all’assistenza degli anziani.