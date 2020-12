SARS-CoV-2, col vaccino una riduzione delle misure? Ricciardi avverte: “mascherina e distanziamento per buona parte del 2021”

La campagna di vaccinazione contro il virus di SARS-CoV-2 è iniziata da qualche giorno ormai, ma questo non vuol dire che bisogna abbassare la guardia: mascherine, distanziamento e igienizzante per le mani faranno ancora parte della nostra quotidianità ancora a lungo. L’arrivo del vaccino anti-Covid in Italia “non deve significare una riduzione delle misure che fino ad oggi abbiamo seguito (mascherina, lavaggio delle mani e distanziamento), almeno fino a quando non avremo raggiunto l’immunità di popolazione” e “questa dipende dalla velocità con immunizzeremo la popolazione. Quindi per buona parte del 2021 dovremmo rispettare le misure“, ha dichiarato Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus e professore di Igiene all’Università Cattolica, all’Adnkronos.