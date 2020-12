Sars-Cov-2, variante inglese: i voli dalla Gran Bretagna non sono del tutto bloccati, tornano i residenti in Italia

Dopo il blocco dei voli dalla Gran Bretagna, le autorità hanno sottolineato che spostamenti non sono del tutto annullato. Potranno tornare in Italia dalla Gran Bretagna solo i cittadini residenti in Italia o coloro che sono in condizioni di criticità e urgenza. Ma le misure per il rientro saranno ancora più strette, ovvero il tampone prima e dopo essere partiti e comunque sarà obbligatorio fare la quarantena di 14 giorni una volta atterrati in Italia. È quanto deciso nel corso di una riunione alla Farnesina, dopo una consultazione con i ministeri della Salute e dei Trasporti. Tali misure restrittive non riguarderanno le merci.