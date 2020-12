SARS-CoV-2, preoccupazione in Vaticano: due cardinali del Papa positivi, spesso in contatto con Francesco

Preoccupazione al Vaticano: due cardinali di curia sono stati contagiati dal SARS-CoV-2. Uno di questi è Konrad Krajewsy, elemosiniere, risultato positivo al coronavirus e in osservazione al Policlinico Gemelli per un inizio di polmonite da Covid.19. La positività di Krajewski è emersa dopo un tampone faringeo effettuato presso la Direzione della Salute e Igiene del Vaticano. Intanto, mentre il cardinale polacco è sotto osservazione al Gemelli, il Vaticano sta facendo le verifiche di routine per capire chi è stato di recente in contatto con lui.