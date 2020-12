SARS-CoV-2, Zaia anticipa il governo: “Dal 19 dicembre al 6 gennaio chiusi i confini comunali dalle 14”

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha anticipato il provvedimento del Governo che dovrebbe imporre una nuova stretta per le festività natalizie.

“Dal 19 dicembre al 6 gennaio stabiliamo la chiusura dei confini comunali a partire dalle 14: abbiamo già un testo ma lo firmerò domani sera. Le attività produttive e commerciali non chiuderanno: chi ha la serranda non la abbasserà, ma dalle 14 si lavora solo con cittadini della propria città,” ha precisato Zaia in conferenza stampa sottolineando che l’ordinanza ha come obiettivo “distribuire il flusso commerciale. È una soluzione equilibrio che avrà le sue deroghe. Si tratta di una sorta di zona arancione di scala“.

“La situazione del Veneto continua a essere in zona gialla, almeno presumibilmente: con un Rt a 0,96 siamo abbondantemente sotto 1,25,” ha spiegato Zaia.