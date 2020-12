SARS-Cov-2, la Germania teme di fare la fine dell’Italia: “dobbiamo evitare quello che è successo a Bergamo”

“La situazione del coronavirus è fuori controllo. Bergamo è più vicina di quanto creda l’uno o l’altro. Per impedirlo dobbiamo agire in modo conseguente”. Sono le dure parole del presidente della Baviera, Markus Soeder, in conferenza stampa a Berlino, esprimendo il suo sostegno alla decisione della cancelliera Angela Merkel di inasprire le restrizioni per contenere la pandemia. Il riferimento a Bergamo è chiaro: è la città simbolo della disfatta italiana nelle gestione dell’emergenza Covid. “Non dobbiamo commettere errori per comodità o per sole ragioni economiche”, ha continuato. Soeder ha sottolineato che la lezione finora imparata è che “quanto più tardi si agisce, tanto più a lungo dura e tanto più ravi sono i danni” anche per l’economia.