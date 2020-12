Satana si è innamorato del 2020: lo spot geniale ed esilarante firmato Ryan Reynolds [VIDEO]

Ecco come Satana si è innamorato del 2020. Lo spiega uno spot esilarante firmato Ryan Reynolds. L’attore e produttore ha ideato un breve spot per il sito di incontri Match.com. La colonna sonora è una delle canzoni più note di Taylor Swift. La trama è semplice e degna della migliori storie d’amore: Satana riceve la notifica che qualcuno vuole incontrarlo. Si tratta di una donna, bella, sorriso gentile, sguardo dolce, che gli dice subito “chiamami 2020“. Così, Satana e 2020 si incontrano e diventano i protagonisti di romantici e indimenticabili appuntamenti in stadi, cinema e palestre ovviamente vuoti per via della pandemia. Sullo sfondo, incendi devastanti e meteoriti che colpiscono la terra. In pochissimo tempo il video ha fatto il boom di visualizzazioni: milioni in tutto il mondo.