Save The Glacier: Green Pea, Forte di Bard e Skyway Monte Bianco uniti per proteggere i ghiacciai

I ghiacciai sono custodi della memoria del mondo e dell’equilibrio ormai fragile del nostro ecosistema. Da Torino, passando per Bard, sino al punto più alto d’Italia, la missione di Save The Glacier è compiere azioni sostenibili e rispettose dell’ambiente e dell’uomo.

A sostegno delle finalità del progetto Save the Glacier, le due principali realtà turistiche della Valle d’Aosta si presentano assieme con un’innovativa azione di comunicazione all’interno di Green Pea, il primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema del rispetto per l’ambiente, che aprirà a Torino martedì 8 dicembre. Un edificio di cinque piani e diecimila metri quadrati di superficie dove ogni proposta commerciale – dalle auto ai vestiti, dall’energia ai mobili – sarà ecologica, riciclabile, rispettosa dell’ambiente. Raccogliendo la sfida green lanciata dalla nuova scommessa imprenditoriale di Oscar Farinetti, Skyway Monte Bianco e Forte di Bard daranno vita ad una narrativa al secondo piano di Green Pea, che sensibilizzerà il pubblico sui cambiamenti climatici che coinvolgono le aree glaciali.

«La parola chiave di Green Pea è rispetto: per la terra, l’aria, le persone. Un valore condiviso da Forte di Bard e Skyway, entrambi impegnati in progetti di sostenibilità ambientale – dichiarano Federica Bieller, Presidente di Skyway Monte Bianco e Ornella Badery, Presidente del Forte di Bard -. Green Pea sarà una vetrina d’eccezione per il lancio di una serie di iniziative e attività a sostegno della tutela dei ghiacciai. Sono previste anche iniziative di co-marketing per portare i visitatori di Green Pea alla scoperta dell’offerta culturale del Forte di Bard e all’esplorazione degli orizzonti panoramici sul Massiccio del Monte Bianco che la salita a Skyway regala. L’operazione di comunicazione all’interno di Green Pea Torino avrà la durata di un anno».