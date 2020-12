Impianti sciistici chiusi, ma sono consentite escursioni sulla neve: ecco gli scarponcini migliori per il trekking invernale

Salewa è un brand di alpinisti ispirati da due profonde motivazioni: l’attrazione verso pure esperienze in montagna e la passione per l’innovazione tecnologica. Il nuovo Mountain Trainer 2 Winter GTX unisce questi due elementi in uno scarponcino invernale da alpine trekking confortevole e versatile. Il processo di sviluppo del nuovo scarponcino ha utilizzato un approccio ibrido che unisce la funzionalità dei materiali naturali con tecnologie innovative. L’estetica moderna ma chiaramente ispirata alla tradizione delle Dolomiti con la presenza di eleganti materiali naturali non deve creare malintesi: Mountain Trainer 2 Winter GTX è un esempio di alta tecnologia e tecnicità applicate all’hiking invernale.

“L’inverno è una stagione meravigliosa – spiega William Starka, senior product manager footwear & equipment Salewa – per le escusrisoni sulla neve, ma solo se hai il materiale adatto. Il nuovo Mountain Trainer 2 Winter GTX utilizza la suola Vibram® Icetrek II con tecnologia Arctic Grip, specificamente sviluppata per garantire un grip sicuro su neve e ghiaccio bagnato. Mentre la fodera in Gore-Tex® mantiene i piedi calci e asciutti.”

“Il Mountain Trainer 2 Winter GTX è stato progettato per offrire una soluzione confortevole ma tecnico per una ampia gamma di utilizzo in condizioni invernali – continua Starka – Il risultato è uno scarponcino adatto sia a un utilizzo quotidiano sia a facili passeggiate sulla neve. Il sistema Kevlar 3F System garantisce una confortevole libertà di movimento all’articolazione della caviglia, ma allo stesso tempo stabilità e supporto al resto del piedi. Pur in presenza di una fodera con membrana impermeabile, l’utilizzo di materiali naturali come la pelle scamosciata, l’AlpineWool® e il sottopiede con tecnologia Responsive assicurano un piacevole clima per i piedi.”

Ogni anno ISPO Award premia i migliori prodotti proposti dall’industria sportiva. La giuria indipendente, composta da professionisti del settore, prende le proprie decisioni in base a specifici criteri selezionando i vincitori tra centinaia di candidati. Nella categoria Outdoor/Hiking Footwear, il nuovo scarponcino tecnico Mountain Trainer 2 Winter GTX è stato premiato col massimo riconoscimento, l’ISPO Gold Award 2020. “Con il Mountain Trainer 2 Winter GTX, Salewa ha sviluppato uno scarponcino invernale molto confortevole, caldo ed elegante – hanno sintetizzato i giudici – La suola Vibram con tecnologia Arctic Grip offre un ecellente grip sul terreno ghiacciato.”

Il nuovo Mountain Trainer 2 Winter GTX è disponibile con modelli specifici da donna (con una versione di fodera Gore-Tex® più calda) e da uomo.

SALEWA MOUNTAIN TRAINER 2 WINTER GTX

Caratteristiche tecniche:

– tomaia: pelle scamosciata

– collare: AlpineWool® con design Flex Collar

– fodera: Gore-Tex® Performance Comfort

– intersuola: micrporosa

– suola: Vibram Icetrek II con tecnologia Arctic Grip

– Kevlar 3F System

– climbing lacing

– ghetta protettiva elasticizzata

– tallone rinforzato

– bordone completo in gomma a 360°

– peso: 627g (uk 8)

– prezzo: 250,00 euro