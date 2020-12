Scene folli a Roma: uomo fermato nudo al posto di blocco [FOTO]

Scene davvero incredibili a Roma: un uomo è stato fermato nudo ad un posto di blocco della Polizia ieri, nel giorno di Vigilia di Natale. Non sono ancora chiare le dimaniche, me la immagini parlano chiaro: un agente della polizia parla con l’uomo in questione, ripreso di spalle da alcuni automobilisti. Una scena davvero incredibile, per ricordare questa giornata speciale quanto insolita viste le misure restrittive anti-Covid.