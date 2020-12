Centinaia di sciatori inglesi in quarantena fuggono da una stazione svizzera: perse le tracce

Centinaia di turisti britannici in quarantena nella stazione sciistica svizzera di Verbier sono fuggiti nella notte, senza terminare il loro periodo di isolamento. E’ quanto si legge sul Guardian. Secondo il quotidiano SonntagsZeitung, sarebbero circa 200 dei 420 turisti nella lussuosa località alpina se ne sono andati protetti dall’oscurità. Il governo svizzero ha introdotto una quarantena di 10 giorni per chiunque sia arrivato dalla Gran Bretagna dal 14 dicembre, dopo il rilevamento della nuova variante del Covid-19 potenzialmente più contagiosa. Sono stati individuati due casi nel Paese e uno nel vicino Liechtenstein. “Molti di loro sono rimasti in quarantena per un giorno prima di allontanarsi inosservati grazie alla copertura dell’oscurità“, ha detto a SZ Jean-Marc Sandoz, portavoce del comune di Bagnes, definendo l’intera situazione “la settimana peggiore che la nostra comunità abbia mai vissuto“. La fuga è stata scoperta per via delle colazioni intatte, lasciate dai visitatori fuggiti di notte. I turisti britannici costituiscono normalmente il 21% della clientela di Verbier e la maggior parte inizia ad arrivare nei giorni dopo Natale.