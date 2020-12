Scienze biologiche: 4 ricercatori OGS nella classifica degli scienziati più influenti al mondo

Quattro ricercatori dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS sono stati inseriti nella prestigiosa classifica degli scienziati più influenti al mondo per il 2019, pubblicata dalla rivista americana PLOS Biology, che “valuta” i migliori 160.000 ricercatori al mondo (pari al 2% del totale complessivo analizzato) afferenti a varie discipline.

Si tratta dei geofisici José M. Carcione e Massimo Zecchin, entrambi ricercatori della sezione di Geofisica di OGS, dell’oceanografo Pierre-Marie Poulain e di Stefano Parolai, Direttore del Centro di Ricerche Sismologiche. Nella classifica è presente anche il Presidente di OGS Nicola Casagli, la cui struttura di afferenza è l’Università degli Studi di Firenze.

La classifica di PLOS Biology – rivista che pubblica i progressi significativi nelle scienze biologiche con l’obiettivo di far progredire la scienza e le comunità legata ad essa – suddivide i ricercatori in 22 campi scientifici e 176 sottocampi, elaborando le informazioni raccolte dalla banca dati bibliometrica Scopus di Elsevier valutando come indicatori il numero di articoli e pubblicazioni scientifiche in cui il ricercatore è primo o ultimo autore, i dati relativi all’impatto delle stesse in termini citazioni complessive ricevute.

“Sono orgoglioso che ben quattro ricercatori di OGS compaiano nella classifica di PLOS Biology – ha dichiarato il Presidente di OGS, Nicola Casagli – Il loro posizionamento è senza dubbio un prestigioso riconoscimento per il loro profilo personale come scienziati, ma anche un ulteriore segnale dell’indubbio valore del nostro Ente e contribuisce a tenere alto il prestigio della ricerca italiana a livello internazionale”.