Scossa di terremoto in Francia: epicentro a pochi km da Strasburgo, “indotto” da attività umana [MAPPE]

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 06:59 in Francia, a pochi km da Strasburgo: secondo la

Réseau National de Surveillance Sismique è stata di magnitudo 3.5 sulla scala Richter. ReNaSS ha classificato il sisma come “indotto“, ovvero prodotto da attività umana: l’epicentro è stato localizzato a 12 km nord-nordest da Strasburgo, in prossimità di un sito dove sono previsti i lavori di una centrale geotermica dell’azienda Fonroche, tra le località di Vendenheim e Reichstett.

L’ipocentro, molto superficiale, è stato localizzato a 1 km di profondità (dati Centro Euro-Mediterraneo).

Nell’area il proseguimento del progetto geotermico è stato recentemente interrotto dopo episodi sismici simili.