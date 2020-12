Nel novarese appaiono scritte sui muri: “Gesù non porta la mascherina”, “Il virus è morto, voi siete vivi”

Ambigue ed inquietanti scritte sono comparse ad Oleggio, nel novarese, sui muri della città, nel comune che conta poco più di 14mila abitanti. “Il virus è morto, voi siete vivi“, “La pandemia è finita, andate in pace“, “Gesù non porta la mascherina! Abbraccia i lebbrosi“, si legge sui muri delle scuole, della parrocchia e di altri edifici pubblici della cittadina. I carabinieri stanno ora indagando per identificare i responsabili: secondo i primi accertamenti, alcune telecamere di sicurezza avrebbero ripreso almeno una persona in bici, forse autore delle scritte. Ovviamente non prive di errori di ortografia.