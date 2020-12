Scuola, si riparte il 7 gennaio: si inizia con il 50% in presenza, dal 15 si passa al 75%

Stato ed enti locali hanno trovato l’intesa per la ripresa delle lezioni in presenza a scuola, dopo i lunghi mesi di stop a causa della pandemia di SARS-CoV-2, nonostante gli esperti di tutto il mondo sostengano che le scuole siano luoghi sicuri. Con un compromesso che prevede una percentuale iniziale di presenze al 50%, a partire dal 7 gennaio, come chiedevano 17 Regioni su 20. A partire dal 15 gennaio, invece, la quota sale al 75%, come auspicato dall’esecutivo.

“La scuola superiore riapre il 7 gennaio. E’ un bene per tutti, senza distinzioni. Lavoriamo per assicurare le migliori condizioni possibili e per garantire sicurezza ai ragazzi e tranquillita’ alle loro famiglie”. Lo dichiara il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine della riunione con governo, Regioni, Province e Comuni sulle “Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico”.