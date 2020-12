Si allarga voragine nel Napoletano: ancora isolate una cinquantina di famiglie

Preoccupazione a Giugliano, nel Napoletano, per la voragine che costringe all’isolamento una cinquantina di famiglie, rendendo impossibile l’accesso alle abitazioni.

Le piogge insistenti della notte hanno ulteriormente allargato il cedimento di via Reginelle Licola.

Nelle prossime ore dovrebbe essere autorizzato il passaggio dei residenti attraverso un fondo privato.

In queste ore il maltempo sta flagellando Napoli e provincia: segnalati interventi di routine nel capoluogo per cornicioni pericolanti e per pali piegati dal vento.

