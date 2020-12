Coronavirus, Sophie Turner lancia un appello ai fan: “se io ho indossato la mascherina mentre partorivo potete indossarla anche voi”

Sophie Turner, famosa giovane attrice, famosissima per aver interpretato il ruolo di Sansa Stark nel Trono di Spade, ha voluto mandare sui social un importante appello a tutti i suoi fan. In tempi di Covid.19, l’attrice, moglie di Joe Jonas, ha voluto invitare tutti i suoi follower ad indossare la mascherina, anche quando escono per fare shopping: “Se io sono riuscita ad indossare una mascherina durante il parto, potete indossarla pure voi quando siete da Walmart”, ha dichiarato in una Storia Instagra. Sophie Turner ha partorito lo scorso 22 luglio e ha raccontato come è riuscita a partorire senza problematiche anche indossando la mascherina per proteggere naso e bocca. In molti ospedali per le donne partorienti viene fatta un’eccezione e, dopo essersi sottoposte a tampone sono libere di poter partorire respirando senza mascherine, ma non ovunque è così e la piccola Willa, nata nella clinica di Los Angeles, è stata partorita da una super mamma che ha dovuto stringere i denti ancor di più a causa della mascherina. Sophie Turner ha deciso quindi di usare il suo esempio per invitare tutti i suoi fan a rispettare le norme anti-Covid.