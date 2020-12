E’ sopravvissuta alla spagnola e al cancro all’utero: a 107 anni Tillie Dybing ha sconfitto anche SARS-CoV-2

Un annuncio pieno di speranza è arrivato dai responsabili della casa di riposo Ecumen Detroit Lakes: la signora Tillie Dybing, del Minnesota, ha sconfitto SARS-CoV-2 a 107 anni.

La notizia è stata diffusa dall’emittente “Kare”, affiliata alla “Cnn”.

Non è la prima pandemia a cui la signora Dybing sopravvive: è nata nel 1913, ed aveva quasi 5 anni quando la sua famiglia fu colpita dall’influenza spagnola nella loro fattoria nel Nord Dakota.

La donna nel corso della sua vita ha subito lutti come la morte di diversi fratelli durante l’infanzia e di suo marito negli anni ’80, ed è anche sopravvissuta al cancro all’utero, sconfitto a 95 anni.

Lo scorso autunno i medici le hanno diagnosticato SARS-CoV-2, ma l’unico sintomo che ha avuto è stato la spossatezza: “Non c’era niente nei suoi polmoni. Hanno detto che non ha avuto febbre. Ha solo dormito tutto il tempo“, ha dichairato a “Kare” la figlia Susan Berke.

Tillie, a Detroit Lakes resident, just celebrated her 107th birthday. She also celebrated another milestone this year, her recovery from COVID-19, which is the second pandemic she has overcome. This incredible woman also fought off the H1N1 pandemic in 1918!#EcumenStrong pic.twitter.com/6t22gplKYt

— ECUMEN (@Ecumen_org) December 11, 2020