Al via Space Rider, il primo mini-shuttle europeo: un’avveniristica navicella per rientrare a Terra dallo spazio

Thales Alenia Space (Thales 67 %, Leonardo 33 %) e AVIO SpA, in qualità di co-Prime contractors, hanno siglato con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) un contratto per lo sviluppo del sistema di trasporto automatizzato e riutilizzabile Space Rider, che sarà dispiegato in orbita bassa terrestre (LEO) dal nuovo lanciatore leggero Vega C. Il valore totale del contratto è di 167 M€.

Space Rider è la soluzione europea per il trasporto spaziale integrato a costi contenuti. Completamente automatizzato e riutilizzabile, il veicolo spaziale favorirà missioni end-to-end senza equipaggio oltre che un accesso e ritorno di routine dall’orbita terrestre bassa. Verrà impiegato per trasportare una varietà di payload a diverse altezze e inclinazioni nell’orbita bassa terrestre.

Progettato come piattaforma orbitale a volo libero, Space Rider è in grado di rimanere in orbita per due mesi, per poi rientrare in modo sicuro nell’atmosfera e atterrare sulla superficie terrestre con una precisone di 150 metri. Può essere recuperato unitamente al suo payload, rinnovato e riutilizzato fino a sei missioni.

Thales Alenia Space, alla guida di un consorzio di imprese, università e centri di ricerca europei, è responsabile per lo sviluppo del modulo di rientro (RM), parte essenziale del veicolo che raccoglie l’eredità di IXV, navetta spaziale sperimentale realizzata in Italia e testata nel 2015. AVIO è responsabile dello sviluppo del sistema propulsivo e del modulo di servizio espandibile. Space Rider sarà lanciato nello Spazio a bordo del lanciatore Vega C, sviluppato da AVIO per l’Agenzia Spaziale Europea.

I partner di questo nuovo programma, stanno capitalizzando l’esperienza proveniente dal veicolo IXV, fortemente sostenuto dall’ Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

“Space Rider aprirà la strada all’Europa per un uso più accessibile, agile e indipendente dello Spazio in orbita bassa. Il contratto siglato quest’ oggi conferma il ruolo guida di Thales Alenia Space nell’ambito dei sistemi di rientro atmosferico, combinando le capacità di piattaforme satellitari orbitali con la possibilità di riutilizzo, e segna una tappa cruciale di grande valore tecnologico per l’Europa spaziale.” – ha dichiarato Massimo Comparini AD Thales Alenia Space Italia – “Thales Alenia Space possiede, dunque, tutte le tecnologie necessarie per esplorare ulteriormente la Luna, Marte e oltre nell’ Universo e l’azienda è ora pronta ad estendere la sua esperienza alle future applicazioni ancora più sfidanti che includono stadi riutilizzabili, voli “point-to-point”, navette spaziali, ma anche il futuro turismo spaziale. La conferma del ruolo di leadership che, partendo dal nostro sito di Torino e con il forte e decisivo supporto delle Istituzioni Italiane, pone il paese all’avanguardia nella space economy e nello sfruttamento delle enormi possibilità di sviluppo che il dominio spaziale ci offre”.

“Space Rider è un Sistema unico al mondo che espande le capacità e gli impieghi del lanciatore Vega anche nelle attività di missioni orbitali estese nel tempo e nel rientro dallo spazio. Molte altre applicazioni sono possibili a partire da questa piattaforma, quali ad esempio le attività di in-orbit servicing- ha dichiarato Giulio Ranzo, CEO di Avio – E’ un futuro affascinante che siamo lieti di percorrere insieme a Thales Alenia Space e con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Agenzia Spaziale Europea”.

L’ESA firma i contratti per il veicolo spaziale riutilizzabile Space Rider per il volo inaugurale