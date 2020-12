Spalmabile Valsoia richiamato dal mercato: contaminato da proteine del latte, attenzione alle reazioni allergiche

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per prodotto SPALMABILE CLASSICO a marchio Valsoia, si tratta di una preparazione alimentare vegetale a base di soia fermentata. Il motivo del richiamo è indicato in “Contaminazione da allergene Proteine del Latte” e il lotto di produzione ritirato dagli scaffali è il n° L3210. Con data di scadenza indicata in 01-03-2021, venduto in unità di peso da 125 grammi. Nelle avvertenze si legge: “L’avviso riguarda le persone allergiche alle proteine del latte; le altre persone possono consumare il

prodotto”.