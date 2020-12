Spazio: la capsula della sonda giapponese è atterrata in Australia, riportando campioni dell’asteroide Ryugu

La capsula della sonda spaziale giapponese Hayabusa-2 è atterrata in Australia senza alcun problema e riportando a terra campioni dell’asteroide Ryugu. La capsula, di circa 40 centimetri di dimensione, e’ atterrata in una zona desertica alle 18,30 italiane, le 2,30 di domenica in Giappone, ed ha cominciato a lanciare segnali perche’ i tecnici la recuperino. Non e’ la prima volta che arrivano sulla Terra campioni di asteroide. La vecchia sonda Hayabusa-1 ne portò altri nel 2010, ma questa volta i campioni non sono superficiali ma sono stati estratti dall’asteroide in profondita’, per cui gli scienziati si aspettano piu’ informazioni sulle origini della roccia spaziale. Lanciata la capsula, che al rientro ha lasciato una scia luminosa come quelle delle stelle cadenti, la sonda ha proseguito a 22.000 chilometri orari la sua missione diretta verso altri due asteroidi.

Il primo sara’ raggiunto nel 2026, l’altro nel 2031. Nel 2026, pur rimanendo a una certa distanza dall’asteroide 2001 CC21, gli scienziati sperano che sia in grado di fotografarlo “passando ad alta velocita'”. Hayabusa-2 si dirigera’ quindi verso il suo obiettivo principale, il KY26 del 1998, un asteroide sferico con un diametro di soli 30 metri. Quando la sonda la raggiungera’ nel luglio 2031, sara’ a circa 300 milioni di chilometri dalla Terra. Ci sono rischi associati all’estensione della sua missione, compresa la possibilita’ che l’equipaggiamento della sonda si degradi nello spazio profondo.