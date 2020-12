Spazio e formazione, progetto ESERO Italia: online il nuovo bando per proseguire il progetto educativo avviato

ESERO (European Space Education Resource Office) è un programma dell’ESA, avviato nel 2006, concernente la creazione a livello nazionale, nei paesi aderenti all’iniziativa, di un Ufficio in grado di offrire percorsi formativi, in particolare per i docenti, sulle materie scientifiche utilizzando la tematica spazio quale elemento trasversale all’insegnamento.