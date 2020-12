Spazio: Josef Aschbacher è il nuovo direttore generale dell’ESA

Il consiglio dell’Agenzia Spaziale Europea ha nominato Josef Aschbacher come prossimo Direttore Generale, per un periodo di 4 anni. Succederà a Jan Worner il cui mandato d’ufficio termina il 30 giugno 2021.

Aschbacher è attualmente Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA e Capo di ESRIN, il centro ESA vicino Roma per l’Osservazione della Terra.

Aschbacher è nato in Austria, ed ha studiato all’Università di Innsbruck, dove ha conseguito dei Master e PhD in Scienze Naturali. Ha lavorato per oltre 3 decenni per organizzazioni internazionali, tra cui ESA, Commissione Europea e Agenzia Spaziale Austriaca.