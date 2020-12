Spazio: lanciato il vettore Soyuz, porta in orbita un satellite degli Emirati

Dopo due rinvii nelle ultime 48 ore, il vettore Soyuz è decollato dalla rampa di lancio in Guyana Francese alle 22:33 locali (le 02:33 di stanotte in Italia) con a bordo Falcon Eye, un satellite militare di osservazione della Terra degli Emirati Arabi Uniti.

In precedenza il lancio era stato rinviato per avverse condizioni meteo e per un problema di trasmissione dati tra il lanciatore e il servizio di backup incaricato della sua neutralizzazione.