Spazio: l’Europa ha il suo nuovo Programma, coprirà i prossimi 7 anni di attività

Si è concluso positivamente, nella notte tra martedì e mercoledì, il trilogo sul nuovo Programma spaziale Ue 2021–2027: l’Europa ha dunque il suo nuovo Programma spaziale che coprirà i prossimi 7 anni di attività.

L’accordo “dà il via al nuovo Programma spaziale europeo 2021-2027,” ha confermato l’eurodeputato di Forza Italia-Ppe Massimiliano Salini a seguito del confronto serrato sul nuovo Programma, di cui l’europarlamentare è relatore all’Europarlamento. “Ora l’Ue deve giocare fino in fondo la partita dell’innovazione e puntare alla leadership globale, sfruttando appieno le enormi potenzialità del settore. Lo Space program deve diventare un pilastro del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale,” ha scandito l’eurodeputato.

Con l’accordo raggiunto dalle istituzioni preposte dell’UE (Commissione Europea, Parlamento europeo e Consiglio dell’Ue, il consiglio dei ministri europei e organo co-legislatore) “abbiamo assicurato al settore Spazio un budget ambizioso da 14,8 miliardi di euro indispensabile per sostenere la competitività delle nostre aziende sul mercato globale e creare nuovi posti di lavoro per i giovani,” ha precisato Salini. “Abbiamo inoltre preservato la continuità dei servizi satellitari ai cittadini scongiurando un ‘end date’ del Programma al 31 dicembre 2027, assicurando l’indispensabile flessibilità temporale rispetto al bilancio pluriennale“.