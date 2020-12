Spazio: la sonda cinese Chang’e-5 prepara il rientro dalla Luna

Il modulo orbitante e quello di rientro della sonda cinese Chang’e-5 si stanno preparando a lasciare l’orbita della Luna per ritornare sulla Terra. Lo ha reso noto la China National Space Administration. Dopo circa sei giorni trascorsi nell’orbita lunare, il modulo ha completato la manovra alle 9:54 di questa mattina (ora di Pechino), passando da un’orbita quasi circolare a una ellittica ad un’altitudine di 200 chilometri dal nostro satellite. Per tornare sul nostro pianeta il modulo orbitante e di rientro dovrà completare un’altra manovra orbitale per sfuggire alla gravità lunare e raggiungere l’orbita di trasferimento tra Luna e Terra. La sonda, che è costituita da un modulo orbitante, uno di allunaggio, uno di risalita e uno di rientro, era stata lanciata in orbita il 24 novembre. Il 1 dicembre, i moduli di allunaggio e risalita sono atterrati a nord del Mons Rumker nell’Oceanus Procellarum sull’emisfero visibile della Luna. Il modulo di rientro dovrebbe atterrare a metà dicembre nella Bandiera di Siziwang, nella Regione autonoma della Mongolia Interna, in Cina settentrionale.