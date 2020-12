Natale e spostamenti, Conte su possibliti modifiche: “il Parlamento potrebbe introdurne qualcuna assumendosene la responsabiltà”

Il tema spostamenti è uno dei più chiacchierati in questo periodo in vista del Natale. Le festività natalizie stanno creando un po’ di scompiglio viste le misure restrittive anti-Covid, realizzate per evitare assembramenti e festeggiamenti e, dunque, limitare i contagi da coronavirus.

Non sono però escluse del tutto delle modifiche: “Le misure sulla circolazione creano un problema oggettivo, e’ chiaro che chi e’ in un grande comune ha la possibilita’ di muoversi, mentre coloro che sono in piccoli paesi possono avere delle difficolta’. C’e’ grande sensibilita’ parlamentare, noi non siamo contenti di introdurre misure, dobbiamo mantenere le restrizioni. Se il Parlamento assumendosi tutte le responsabilita’ vuole introdurre qualche eccezione per i Comuni piu’ piccoli, il Parlamento e’ sovrano. Ci confronteremo anche con i capi delegazione del governo, ma per qualsiasi misura mi raccomando grande cautela“, ha dichiarato oggi il premier Conte durante una conferenza stampa a Bruxelles.

