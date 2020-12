Importante novità su Spotify: arrivano le ‘Storie’, ecco come funzionano e chi può vederle

Le Storie Instagram sono una della feature più amate dagli utenti social. Pubblicare brevi video o foto che dopo 24 ore scompaiono per raccontare un po’ di sè ai propri follower è una delle cose che gli utenti di Instagram ama più fare. Se prima si condividevano foto sul proprio profilo quotidianamente, adesso il profilo è usato più come una ‘vetrina’ dove vengono postate solo le foto più belle, artistiche e significative, mentre il resto va tutto nelle Storie Instagram.

Le Storie Instagram sono così tanto amate che anche Spotify ha deciso di allinearsi con la piattaforma social, inserendo nell’app di streaming musicale le storie. L’azienda ha avviato dei test di una novità che assomiglia un po’ alle storie di Facebook e al momento solo gli utenti iOS e Android possono vedere le prima Storie.

Si tratta di una nuova sezione che permette di vedere storie: basta cercare qualche parola chiave all’interno dell’app e compariranno le prime storie. Non è ancora chiaro il perchè di questa scelta dell’azienda su un app come quella di Spotify, ma sicuramente è una buona mossa per aggiuingere un pizzico di novità e rendere l’app un po’ più vivace ed interessante.