La statua a forma di pene era diventata simbolo di Kempten: la scultura fallica scompare nella notte in Baviera

Misteriosa scomparsa a Kempten, in Baviera: nella notte è scomparsa una scultura fallica diventata ormai caratteristica della città. La storia di questa scultura è davvero originale: nessuno sa come questa statua di legno a forma di pene sia arrivata in montagna, una leggenda narra che si trattasse di un regalo di compleanno poco apprezzato dalla famiglia del festeggiato che l’ha abbandonata in montagna. La scultura attira tantissimi turisti ed è diventata una celebre destinazione per gli appassionati di passeggiate in montagna. Adesso però la polizia tedesca è costretta ad indagare per una misteriosa scomparsa: della statua, alta due metri, resta adesso solo un mucchio di segatura.