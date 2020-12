Troppo stress e stanchezza, la food blogger Benedetta Rossi si prende una pausa

Lo scorso luglio, durante le riprese della quarta stagione di Fatto in casa per voi, aveva avuto un blocco mentale che l’aveva tenuta lontana dai fan, adesso stress e stanchezza l’hanno spinta ad annunciare uno stop. Stiamo parlando della food blogger Benedetta Rossi. Tutti, almeno una volta nella loro vita hanno letto una sua ricetta, o visto un suo video sui social o in tv. “Ho bisogno di fermarmi. E’ stato un anno molto impegnativo per tutti e anche per me. Quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti e più vicino”, ha affermato con un post su Instagram, dove è seguita da 11 milioni di fan. “Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche “colleghi di lavoro”. Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino. Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po’, di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme. So già che capirete questo mio bisogno di silenzio e di normalità, ma voglio comunque chiedervi scusa per questa assenza che, vi prometto, sarà breve. Vi voglio bene“, ha concluso.