Arriva la stretta per le festività natalizie: oggi il CdM e la conferenza stampa di Conte, a che ora e dove vedere la diretta

E’ in corso questa mattina, dalle 09:30 circa, la riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione della maggioranza, il Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro: è la prima tappa di un percorso che porterà alla decisione definitiva sulle nuova stretta da introdurre durante le festività natalizie.

Nel primo pomeriggio, alle 14 circa, sarà la volta degli enti locali: Regioni, Anci e Upi incontreranno il premier Conte, Boccia e Speranza.

Chiuderà il cerchio il Consiglio dei Ministri, convocato alle 18: a sciogliere le riserve, infine, sarà come di consueto il Presidente del Consiglio, con una conferenza stampa.

Nuova stretta per le festività, l’ipotesi sul tavolo “è questa: Italia zona rossa dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio, zona arancione dal 28 al 30 dicembre”

Conferenza stampa Conte: dove vedere la diretta e l’orario

Conte dovrebbe illustrare nella serata di oggi, venerdì 18 dicembre, intorno alle 20, i dettagli delle nuove misure previste per le festività natalizie.

Nonostante non vi siano ancora certezze in merito, in ogni caso la conferenza sarà annunciata da un messaggio pubblicato sui canali social, dai profili istituzionali del Governo e del premier stesso, nel quale sarà ufficializzato l’orario. Sempre sui social verrà trasmessa la diretta della conferenza stampa, così come sul canale YouTube di Palazzo Chigi.

La conferenza verrà trasmessa anche in diretta TV, su SkyTg24 o Rai1.

Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti, la conferenza stampa e la diretta del premier su MeteoWeb, dove verranno pubblicati tutti i dettagli delle nuove misure.