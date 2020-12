Succo di frutta ritirato dal commercio: contiene frammenti di vetro, pericolo in caso di ingestione [MARCHIO E LOTTO]

I supermercati Carrefour hanno pubblicato sul proprio sito web un avviso di richiamo per succo di frutta, a causa di ‘rischio fisico’. Si tratta nello specifico di Mirtillo Nettare, a marchio Carrefour prodotto da La Doria Spa, lotto di produzione: E133. Con data di scadenza indicato in 12/01/22, venduto in confezioni da 125 ml x 6 unità. Il motivo del richiamo è indicato in “possibile presenza di frammento di vetro“. Si tratta pertanto di un rischio fisico per la salute dei consumatori. Chi avesse già acquistato il prodotto è invitato a non consumare e riconsegnare al punto vendita.