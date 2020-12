Sudafrica, esplosione in raffineria di petrolio: ricoverati 7 lavoratori

Un’esplosione e un incendio si sono verificati in una raffineria di petrolio vicino al porto della città di Durban, in Sudafrica: 7 persone sono state ricoverate in ospedale, secondo quanto hanno riferito i funzionari dei servizi di emergenza.

L’esplosione avvenuta subito dopo le 7 del mattino è stata avvertita in tutta la città: ha causato un grande incendio che ha generato una nube di fumo nero.

Sconosciute la cause dell’incidente.

Tutti e sette i feriti erano lavoratori della raffineria, ha precisato il paramedico Garrith Jamieson: 6 sono stati curati per inalazione di fumo e l’altro si è ferito all’anca dopo essere caduto mentre cercava di fuggire.

La raffineria è di proprietà della compagnia petrolifera sudafricana Engen ed è la 2ª più grande del Paese.