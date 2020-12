Super Nintendo World: il parco divertimenti per gli appassionati dei videogiochi

L’attesissimo Super Nintendo World, il parco divertimenti a tema Nintendo alle porte di Osaka in Giappone, ha svelato la data della sua apertura: sarà il 4 febbraio del 2021.

La prima data annunciata era l’estate 2020 in concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma la pandemia da Covid-19 ha ritardato l’inaugurazione, spostandola alla primavera 2021, momento in cui come si augurano le autorità giapponesi la salute dei turisti dovrebbe essere tutelata.

Il Parco a tema Nintendo

Il Super Nintendo Word è stato realizzato in collaborazione con gli Universal Studios Japan e riunirà gran parte delle creazioni dello storico produttore di videogiochi.

Le attrazioni e le strutture sono ispirate al mondo della Nintendo e si sviluppano in un ambiente interattivo che sfrutta le tecnologie più avanzate per creare un’esperienza di parco tematico innovativa rispetto a quelle fino ad ora presentati per il grande pubblico.

I visitatori indosseranno un casco speciale, che ricorda in tutto e per tutto l’iconico berretto rosso di Mario e tramite questo potranno visualizzare power up ed effetti grafici che saranno proiettati sul visore AR (realtà aumentata) integrato e che consentiranno un’esperienza coinvolgente e un’immersione totale.

Protagonista assoluto sarà il Super Mario dell’omonimo videogioco dello storico produttore di Kyoto, circondato ovviamente dai suoi inseparabili compagni; e anche le strutture del parco a tema come bar e negozi di merchandising sono curate nei minimi dettagli e riprodurranno fedelmente il coloratissimo mondo di Mario Bros.

Le attrazioni del Super Nintendo World

Le opportunità di divertimento al Super Nintendo World saranno numerose come promesso da attrazioni quali il Mario Kart Koopa’s Challenge che riproporrà le mitiche corse in auto grazie a un ibrido tra montagne russe e realtà aumentata, dove un Mario ultra-realistico metterà il giocatore al posto di guida.

Il Castello di Bowser è uno dei complessi più grandi del parco e proprio una statua del cattivo tartarugone di dimensioni colossali accoglierà i turisti.

All’esterno del castello ci sarà lo Yoshi’s Adventure, una vivace riproduzione del mondo dei funghi in cui il piccolo dinosauro verde accompagnerà i visitatori in una vera e propria caccia al tesoro. Salire in groppa al simpatico personaggio, inoltre, è una delle avventure pensate sia per i grandi che per i più piccini.

Tecnologie per un divertimento interattivo al Super Nintendo World

Dal mondo nipponico sempre attento alle evoluzioni tecnologiche non ci si poteva aspettare che un’esperienza integrata ai più moderni mezzi a disposizione dell’era digitale.

Oltre alle attrazioni e ai giochi basati sul mitico mondo di Mario e Luigi, infatti, il parco ha previso l’utilizzo dei Power Up Band: dei bracciali indossabili e dotati di un’applicazione tech per gli smartphone che consentiranno ai visitatori di rimanere connessi mentre scoprono un’area di gioco multi-livello e in questo modo si riproporranno le attività del gioco come la sfida dei combattimenti contro boss o la raccolta delle monete.

Si potrà decidere se competere con gli altri ospiti del Super Nintendo World in una gara a chi colleziona il maggior numero di monete o collaborare con gli altri partecipanti al grande gioco per sommare le speciali chiavi che si raccoglieranno digitalmente, apriranno le porte dei nuovi livelli per combattere con i nemici più famosi dei due idraulici e faranno accedere ad altre sfide mozzafiato.

Il biglietto del Super Nintendo World

L’organizzazione nipponica garantisce con queste premesse un’emozione sicura e ha deciso di rendere già noto il prezzo del biglietto per accedere al parco.

L’ingresso giornaliero che consente di visitare tutte le attrazioni avrà un costo di 64 euro per gli adulti e di 44 euro per i bambini, quello che è certo è che una giornata così indimenticabile vale assolutamente il prezzo del suo biglietto.