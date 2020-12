Il lato oscuro di Telegram, il nuovo ‘gioco’ degli orrori: nella rete video hard e foto intime di tante ragazzine

La rete nasconde, purtroppo, tantissimi lati oscuri. Oggi parliamo di un nuovo gioco che spopola in particolar modo tra i giovani su Telegram, un servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato su cloud. Telegram è una piattaforma di messaggistica simile a WhatsApp ma un po’ più completa ed è molto usata da chi non vuole lasciare alcun tipo di traccia: è possibile cancellare qualsiasi messaggio, sia per il mittente che per il destinatario, senza lasciare tracce, creare chat autodistruttive e tanto altro.

Su Telegram è nato un mondo oscuro che fa davvero paura. Tra i giovanissimi sta spopolando un gioco assurdo e pericolosissimo. A lanciare l’allarme è stata l’avvocato Cathy La Torre: “Appena ti unisci al gruppo, che conta oltre 10mila iscritti, trovi le istruzioni: “Vuoi sputtanare una tua amica? Compila il seguente modulo con più informazioni possibili e inviaci il messaggio”. Della vittima chiedono nome, cognome, età, numero di telefono, indirizzo con tanto di città e scuola frequentata. E ovviamente tutti i profili social“, ha spiegato in un post diventato virale su Facebook.

“Poi inizia la galleria degli orrori. Centinaia, forse migliaia di foto di ragazze, tantissime minorenni, schedate una per una. Per ognuna di loro ci sono foto e tutti i link ben incasellati:“Clicca qui per visualizzare il suo profilo Instagram”.“Clicca qui per inviare una tua amica da pubblicare nel canale”.“Clicca qui per avere i contatti delle ragazzine”.Chi invia il materiale è coperto da anonimato.Ma non le vittime, di cui viene pubblicato tutto“, ha continuato Cathy La Torre.

“Ma è solo l’anticamera dell’inferno dell’ennesimo gruppo Telegram in cui foto e video intimi di ragazze e ragazzine ignare vengono scambiati da migliaia di utenti, devastando loro le vite. Un link porta a un altro gruppo in cui alle foto prese dai social, si aggiungono video intimi delle stesse ragazze, pubblicati dai rispettivi partner, ex, o da chiunque ne sia venuto in possesso. Video che le ragazze hanno inviato o accettato di registrare con i propri partner, sperando che solo fra loro rimanessero, buttati lì in quella fogna alla mercé di migliaia di sconosciuti“, ha spiegato ancora.

“C’è poi chi offre in privato lo scambio di materiale sulle cugine. E quello che chiede quel video di quella influencer. Regolarmente accontentato. Gli amministratori del gruppo però avvisano: “Quando contattate qualche ragazze non divulgate il non divulgate l’esistenza del canale e del gruppo. Organizzandosi queste troiette minorenni segnaleranno in massa il canale col rischio che ci bannino””, ha affermato.

Una realtà oscura, il gioco degli orrori, con tantissime ragazzine messe in pericolo. Giovani donne che hanno inviato foto, anche semplicemente degli scatti in bikini alle amiche, che senza saperlo finiscono nella rete, in un giro sporco fatto di revenge porn, video hard e foto intime. Ragazze che non possono sentirsi libere di fare ciò che preferiscono nella loro vita privata, nella loro intimità perchè rischiano di finire in questo pericoloso vortice.

Cathy La Torre ha intenzione, però, di andare fino in fondo, di tutelare le vittime di questo ‘gioco’ degli orrori. “Ecco, io non sono minorenne. Sono un avvocata di 40 anni. E farò di tutto perché il vostro canale sia bannato. Che voi siate individuati. Che paghiate il conto con la giustizia. Ve lo prometto“, ha concluso.