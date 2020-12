Circa 1.000 auto sono rimaste bloccate a causa di una forte tempesta di neve in Giappone. I veicoli sono rimasti fermi sulla Kan-Etsu Expressway tra Tsukiyono e Yuzawa, a nord di Tokyo. Altri 200 veicoli circa sono rimasti bloccati in un’altra autostrada. Molte persone sono state costrette a passare la notte in auto mentre l’ondata di freddo più intensa dell’anno alterava la circolazione stradale e ferroviaria. La potente nevicata ha anche lasciato senza corrente circa 10.000 case.

Gran parte della tempesta è centrata sulle prefetture di Niigata e Gunma, che hanno ricevuto circa 2 metri di neve nel corso di 3 giorni (vedi foto della gallery scorrevole in alto). L’Agenzia Meteorologica Giapponese ha avvisato del pericolo di altra neve, valanghe e ulteriori alterazioni del traffico nel Giappone centrale e orientale e sulle aree costiere.

Le criticità riscontrate sul territorio hanno costretto il Governo a schierare le forse di autodifesa per andare in soccorso alla popolazione. Il personale distribuirà cibo e coperte e confermerà la sicurezza delle persone bloccate nelle auto.

Anche sulla costa orientale degli Stati Uniti è in atto una forte tempesta di neve.