Pomeriggio spaventoso in Italia: dopo le scosse nel Centro Italia e quello in Calabria, è stata avvertita in serata una scossa nel Napoletano. La scossa è stata avvertita pochi minuti fa distamente dalla popolazione Napoli, ancora non è noto l’epicentro e l’entità della magnitudo della scossa. Seguiranno accertamenti in tempo reale.